F.1 GP Francia, Verstappen vince davanti ad Hamilton

Grandissima prestazione dell'olandese della Red Bull

Vince Max Verstappen sulla pista di Le Castellet in un finale spettacolare e arrivo in volata. L'olandese ha superato nell'ultimo giro Lewis Hamilton pilota della Mercedes, che ha saputo gestire bene le gomme, ma non è riuscito a precedere un arrembante Max Verstappen. Prestazione sbagliata della scuderia tedesca mentre viene premiato il lavoro della scuderia austriaca. Terza posizione in Francia di Perez con l'altra Red Bull, poi Bottas quarto. Norris, Ricciardo e Gasly dietro. La Ferrari tradita dalle gomme non è andata a punti con Sainz undicesimo e Leclerc sedicesimo.