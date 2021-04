F.1 GP Imola, vince Verstappen davanti a Hamilton dopo gara emozionante

La spallata al Tamburello di Verstappen su Hamilton decisiva

Grande GP di F.1 a Imola con la vittoria di Verstappen con la Red Bull Honda dopo una partenza a sportellate con Lewis Hamilton che è giunto secondo con la Mercedes. Al terzo posto un grande Lando Norris con la McLaren e poi quarto il ferrarista Leclerc. Gara fantastica dell'olandese che ha approfittato di un banale errore di Hamilton a metà gara sulla pista bagnata. Ma la bandiera rossa per un grave incidente tra Russell e Bottas ha fermato la gara consentendo al campione del mondo di rimettersi in scia. Gara piena di sorpassi mozza fiato e incidenti a ripetizione per la pioggia caduta prima del semaforo verde.