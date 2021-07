F.1 GP Inghilterra: la prima Qualifica sprint va a Verstappen che ottiene la pole

L'olandese ha anticipato il campione del mondo Hamilton

Cambiano le regole in F1 ma non le forze in pista. La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la prima Qualifica sprint della storia. A Silverstone l’olandese è stato il più veloce ed ha così messo in cascina i tre punti della vittoria e la pole position del GP di Gran Bretagna che si correrà domani alle 16. Per Verstappen è l'ottava pole in carriera (5^ quest'anno, 1^ nel GP di Gran Bretagna 4^ consecutiva) ed eguaglia Button e Patrese, al 36° posto di tutti i tempi. La gara sprint di oggi, esperimento che potrebbe diventare strutturale l’anno prossimo e quest’anno sarà replicato a Monza e in Brasile, ha definito lo schieramento della gara di domani: secondo posto per Lewis Hamilton, terzo per Valtteri Bottas e quarto per la Ferrari di Charles Leclerc. È andata male a Carlos Sainz, che in un contatto con George Russell è finito fuori pista e ha chiuso 11° (l’incidente è sotto investigazione).