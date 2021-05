F.1 GP Monaco, fantastica pole di Leclerc! Ferrari davanti dopo 18 mesi

Il pilota della Rossa ha poi avuto un incidente

Dopo un anno e sei la Ferrari porta a casa la pole. Era accaduto l'ultima volta nel GP del Messico. Oggi il poleman per la Rossa è stato Charles Leclerc che ha fatto un giro pazzesco nelle strade di casa sua a Montecarlo. Undicesima pole nel Principato della Ferrari che ha messo alle spalle Verstappen e Bottas. Per Leclerc due anni di carica esplosi in un giro magico al primo tentativo del Q3 con cui non ha lasciato scampo agli avversari. E ora, in vista della gara, è giusto sognare. Peccato per l’incidente alle Piscine che ha causato la bandiera rossa con sospensione finale della sessione: il monegasco ha sbattuto e rovinato la sua Ferrari.