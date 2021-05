Verstappen solo terzo

Gp del Portogallo con una sorpresa in Formula 1: il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton vede sfumare la 100^ pole position della carriera: il pilota delle Mercedes è stato preceduto di soli 7 millesimi dal compagno Bottas. Terzo Verstappen, quinto Sainz che precede Leclerc (8°). Solo 13° Alonso, 16° Ricciardo eliminato in Q1 con la McLaren. Domenica alle 16 la gara in diretta su Sky Sport F1.