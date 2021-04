F.1 GP Portogallo, nelle libere 2 solita sfida Hamilton-Verstappen

La Ferrari terza forza. Grande equilibrio con 12 piloti in un secondo

Le premesse di un GP di Portogallo con lo stesso cliché di quelli precedenti ci sono tutte. Lewis Hamilton contro Max Verstappen dominatori di questo venerdì di prove libere 2 di Portimao. Il sette volte iridato e l’olandese che vuole lo scettro hanno dato spettacolo nella seconda sessione del pomeriggio in Algarve, con Verstappen staccato di 143 millesimi dal rivale e Valtteri Bottas relegato a oltre tre decimi. La Red Bull ha fatto i suoi tempi con molta facilità e si conferma in grande forma, mentre Hamilton via radio ha segnalato più volte dettagli da sistemare. Eppure ha chiuso al comando, lottando come sempre.