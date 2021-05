F.1 GP Spagna: Hamilton conquista la centesima pole in carriera

Dietro il sette volte campione del mondo Verstappen

Nel GP di F1 in terra spagnola la pole numero 100 non sfugge stavolta a Lewis Hamilton che raggiunge un traguardo pazzesco. La centesima pole in carriera (26 con la McLaren, 74 con la Mercedes) su una pista in cui parte in prima fila ininterrottamente dal 2013. Il sette volte campione del mondo scatterà davanti a tutti a Barcellona domani e precede Max Verstappen, oggi a soli 36 millesimi. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, appena davanti all’Alpine di Esteban Ocon, poi l’altra rossa di Carlos Sainz. Terza la seconda Mercedes di Bottas.