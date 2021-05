F.1 GP Spagna: Hamilton rimonta Verstappen e vince a Montmelò

Il pilota inglese autore di una prova di forza incredibile

Ancora un grande Lewis Hamilton che vince stavolta in rimonta il GP di F1 sulla pista spagnola di Montmelò. Un sorpasso decisivo e perfetto a Max Verstappen a pochi giri dalla fine ha suggellato la grande gara del sette volte campione del Mondo inglese. Terzo il secondo pilota della Mercedes Bottas e quarto il ferrarista Leclerc. Quinto posto per Perez poi Ricciardo e settimo l'altra Ferrari di Sainz.

Oggi la strategia Mercedes si è rivelata corretta, con Hamilton che prima passa Bottas in curva 10 "in scioltezza" e poi fa registrare dei gran tempi sul giro per andare a prendersi la vittoria. Al 60° di 66 giri l'attacco decisivo alla fine del rettilineo: Lewis si prende l'esterno e vola dritto verso la vittoria numero 98 (le pole sono 100 tonde tonde, con l'ultima conquistata proprio in occasione del GP di Spagna). Prossimo GP quello spettacolare di Monaco.