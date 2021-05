F.1 GP Spagna, partenza oggi alle 15. La griglia e dove vederla in tv

Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno il via dalla quarta e dalla sesta posizione nel Gran Premio di Spagna

Quarto appuntamento con il Mondiale di F1: si corre in Spagna, sul circuito del Montmeló . Occhi puntati sul duello fra Hamilton e Verstappen, protagonisti di questo avvio di stagione. La gara di F1 sarà in diretta domenica dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno

POLE - Ieri giornata storica per Hamilton: il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle qualifiche del Montmeló (1'16"741) ed ha centrato la pole numero 100 della sua straordinaria carriera, nessuno come lui in Formula 1. Alle sue spalle scatta Verstappen, che sembrava il favorito dopo aver piazzato un super tempo nel Q2. Leclerc chiude 4°, Sainz 6° in griglia.