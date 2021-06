F.1 GP Stiria, dominio Verstappen che tiene dietro Hamilton

In difficoltà le due Mercedes che non hanno mai messo in difficoltà il pilota della red Bull

In Austria dominio incontrastato di Max Verstappen che ha vinto a Zeltweg senza mai soffrire. Quarta vittoria consecutiva per l'olandese e quarto GP senza sorrisi per la Mercedes che anche oggi è andata in difficoltà. La Red Bull di Verstappen ha preceduto Lewis Hamilton e a chiudere il podio Bottas con l'altra monoposto tedesca. Quarto posto per Perez, poi Norris, Sainz e Leclerc settimo. Incredibile come la Mercedes non riesca a stare dietro all'olandese che allunga anche in classifica piloti.