F.1 GP Stiria, pole di Verstappen poi Hamilton. Attesa pioggia per domani

Nel GP di Formula 1 di Stiria pole position del pilota della Red Bull Max Verstappen. A Zeltweg l'olandese ancora il più veloce nelle qualifiche mentre Bottas è arrivato dietro ma partirà tre posizioni dietro per una penalità. Hamilton ha faticato parecchio ma domani partirà in prima fila accanto a Verstappen. Norris terzo. Problemi per le due Ferrari: Leclerc nono e Sainz eliminato dal Q3. Tutto il weekend del GP di Stiria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Domani ci potrebbe essere il fattore pioggia a scombinare i piani della Red Bull temporali attesi per le ore 15 quando partirà la gara.