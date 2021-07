F.1 GP Stiria, Verstappen ancora in pole ma è grande Norris secondo. Ferrari male

Quarto tempo del campione del Mondo della Mercedes Hamilton

Quarta pole stagionale dell'olandese della Red Bull Max Verstappen, spinto da migliaia di tifosi, fa segnare in qualifica il miglio tempo del GP d'Austria in 1:03.720. Incanta Norris, secondo in griglia con la McLaren. Poi altra Red Bull di Perez, e quarto il campione del mondo Hamilton in difficoltà come l'altro pilota della Mercedes Bottas che ha chiuso al quinto posto. Le Ferrari non si sono qualificate per il Q3: Sainz scatta con l'11° tempo, Sainz con il 12°.