F.1 Hamilton fa fuori Verstappen poi supera Leclerc nel finale

Grandissima gara del ferrarista che ha resistito fino a due giri dalla fine a Hamilton

Spettacolare GP di F1 in Inghilterra che sin dal primo giro ha riservato emozioni. A vincere è stato Hamilton davanti a uno straordinario Leclerc che ha ceduto alla Mercedes solo a due giri dalla fine. Terzo Bottas poi Norris, Ricciardo e Sainz. Grandissima battaglia con Hamilton che parte meglio di Verstappen che tira la staccata in curva 1 e conserva la prima posizione. Battaglia che si ripete dopo poche curve con l'impatto tra le monoposto e il violento urto dell'olandese contro le barriere. Per questo Hamilton è stato penalizzato di 10 secondi. La testa della corsa approfittando dell'incidente Verstappen-Hamilton se l'è presa il ferrarista Leclerc autore di una partenza impeccabile. Il numero 16 dopo aver superato Bottas ha condotto la gara anche dopo la seconda partenza dalla griglia. Il ferrarista ha resistito fino alla fine ma nulla ha potuto contro Hamilton che l'ha superato a due giri dalla fine. Hamilton guadagna nel GP di casa ben 25 punti a Verstappen uscito presto di scena mentre era al comando.