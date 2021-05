F.1, Hamilton: “Fatti errori. Pole Ferrari? Sì ma in gara perdono tanto…”

Settima posizione per il campione del Mondo

Qualifiche non positive per Lewis Hamilton che domani nel Gp di Montecarlo partirà in settima posizione. Il pilota sette volte campione del Mondo, ammette che stavolta la Mercedes ha preso una direzione sbagliata di lavoro: “Abbiamo fatto delle modifiche ieri che hanno causato un effetto domino negativo e peggiorato la situazione - ha detto Lewis - dovremo imparare dai nostri errori, è un’opportunità sprecata ma cercheremo di fare meglio domani. Sorpreso dalla Ferrari? No, loro sanno far funzionare sempre bene le gomme, in gara spesso perdono tanto, ma qui ci si aspettava che fossero forti. Non hanno la miglior power unit, ma una buona macchina, l’hanno dimostrato questo weekend”.