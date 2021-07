F.1, Hamilton: “Non devo scusarmi con Verstappen”

Il commento del pilota della Mercedes dopo la collisione con Verstappen

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato la collisione con il pilota della Red Bull Max Verstappen nel primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In una delle curve del primo giro si è verificato un contatto tra le monoposto, dopodiché la vettura di Verstappen è volata fuori pista andando a sbattere contro la recinzione. Verstappen è andato in ospedale per un esame. Hamilton, nonostante una penalità di 10 secondi, ha vinto la gara. “Non credo di dovermi scusare di nulla, questa è una gara. Ho sentito che Max era in ospedale e questo mi preoccupa decisamente. Nessuno dei piloti desidera che i suoi colleghi siano feriti. Non era mia intenzione, quindi spero che stia bene" ha detto Hamilton.