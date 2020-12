F.1, il calendario del 2021: sarà il Mondiale più lungo della storia

Il Covid non ha tenuto nei box i bolidi di F.1. La stagione come era prevedibile si è conclusa con la vittoria del settimo mondiale di Lewis Hamilton sulla Mercedes. L’organizzazione nonostante la pandemia è riuscita a chiudere la stagione facendo svolgere 17 Gran Premi. Oggi il World Motor Sport Council ha varato il calendario della prossima stagione dove c’è ancora da colmare il ‘buco’ di chi sostituirà il Gran Premio del Vietnam. La stagione inizierà il prossimo 21 marzo in Australia per concludersi il 5 dicembre a Abu Dhabi. Il Gran Premio d’Italia si disputerà a Monza il 12 settembre e sarà nel Mondiale anche Interlagos per il Gran Premio di San Paolo in programma il prossimo 14 novembre.

F1 – Calendario Mondiale 2021: tutti gli appuntamenti 21 marzo GP d’Australia

28 marzo GP del Bahrain

11 aprile GP della Cina

25 aprile da definire

9 maggio GP di Spagna

23 maggio GP di Monaco

6 giugno GP d’Azerbaijan

13 giugno GP del Canada

27 giugno GP di Francia

4 luglio GP d’Austria

18 luglio GP di Gran Bretagna

1 agosto GP d’Ungheria

29 agosto GP del Belgio

5 settembre GP d’Olanda

12 settembre GP d’Italia

26 settembre GP di Russia

3 ottobre GP di Singapore

10 ottobre GP del Giappone

24 ottobre GP degli Stati Uniti

31 ottobre GP del Messico

14 novembre GP di San Paolo

28 novembre GP d’Arabia Saudita

5 dicembre GP di Abu Dhabi