F.1, il Covid fa accendere la spia rossa: perdita di 594 milioni di dollari

Anche la Formula 1, così come tutti gli sport, risente della crisi dovuta al Coronavirus. C’è un grande rosso come il semaforo della partenza dei Gp nei conti del Circus nel 2020. Il Formula One Group, di proprietà della società Liberty Media, -come riporta calcioefinanza.it- ha registrato una perdita netta pari a 594 milioni di dollari nell’anno fiscale 2020, un importo superiore ai 311 milioni di dollari. I ricavi del Gruppo Formula 1 sono diminuiti del 43% nell’esercizio terminato il 31 dicembre 2020, rispetto al corso del 2019. Un anno fa, la società ha fatto registrare un fatturato di 2.022 milioni di dollari, mentre nel 2020 il dato è sceso a 1.145 milioni.L’azienda americana, che gestisce il campionato mondiale automobilistico, ha ridotto le spese per poter comunque sostenere l’evento, passando dai 1.012 milioni di dollari totali per tutte e dieci le squadre partecipanti al campionato nel 2019 ai 711 milioni nel 2020, una riduzione del 30%.