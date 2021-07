F.1, in Inghilterra Hamilton fa segnare miglior tempo delle qualifiche

Secondo tempo di Verstappen nella sessione che decide la griglia della nuova Qualifica sprint (che si corre sabato)

Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo delle qualifiche di questo sperimentale GP di Gran Bretagna. Come previsto dal nuovo format che viene provato questo fine settimana, dunque, l’inglese della Mercedes partirà davanti a tutti nella Qualifica sprint che si disputerà sabato alle 17.30: e sarà solo questa mini-gara di 17 giri a determinare la pole e la griglia di partenza del GP di domenica (ore 16), oltre ad assegnare tre punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Per la Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno il via dal quarto e dal nono posto nella Sprint Qualifying che scatterà domani alle 17.30 e definirà lo schieramento per il Gran Premio di domenica.