F.1, Leclerc: “La Ferrari non può lottare per il quinto o sesto posto”

Domenica si correrà a Imola

Secondo GP di Formula 1 nel prossimo week end con le monoposto impegnate a Imola. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha concesso una intervista esclusiva a Sky Sport24 dove si ritiene ottimista: "Ci sono due punti di vista - spiega Leclerc - quello in cui dobbiamo essere consapevoli da dove arriviamo, il 2020. E in tal senso c'è stato un passo avanti. Ma se vediamo il quadro generale, la Ferrari non può lottare per il quinto o sesto posto. Dobbiamo lavorare, ma senza fretta. E lo stiamo facendo bene. A Imola non sappiamo cosa aspettarci, nelle curve medio/veloci non siamo andati bene a Sakhir e qui ce ne sono diverse. Imola è una pista dove il pilota può fare la differenza, mi piace molto. E' vecchio stile e non c'è tanto margine d'errore. Con Sainz c'è una bella complicità e stiamo lavorando benissimo. Vogliamo riportare la Ferrari dove merita. Non dico che ce la farò, ma darò tutto e spero di riuscirci. La strada è lunga".