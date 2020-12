F.1, Mick Schumacher: “Mio padre il migliore di questo sport”

C’è mistero sulle condizioni di salute di Michael Schumacher che dopo l’incidente sugli sci. In F.1 il sette volte campione del mondo ha lasciato un segno indelebile e adesso le speranze della famiglia sono riposte sul figlio Mick che dalla prossima stagione debutterà nella competizione più importante sulla Haas. Schumacher jr. alla Bild esalta giustamente il campione della Ferrari:”Mio padre è stato il migliore che ci sia mai stato in questo sport, non vedo perchè dovrei volermi distinguere da lui. Capisco che ci siano tante domande su di lui, va bene e lo capisco. Certamente so che dovrò andare per la mia strada”, ha spiegato il tedesco. Poi lo sguardo rivolto al futuro: “L’esordio a Melbourne penso che sarà molto emozionante – ha spiegato Schumi Junior -. Mia mamma Corinna sarà felicissima. Lei è la mia interlocutrice numero uno, è sempre la prima a chiamarmi -riporta Sport.Sky.it-. Quando sono stato promosso in Formula 1 mi ha detto che sapeva che il momento sarebbe arrivato. Mi è sempre sembrata molto fiduciosa sul mio percorso di crescita. In realtà però ha sempre avuto ragione”. Infine una battuta su Sebastian Vettel: “Sono molto contento che abbia firmato per Aston Martin e che possa restare in F1 – ha concluso -. E’ uno dei piloti che conosco meglio, lo ammiro fin da quando sono bambino. Sarà una grande cosa poter correre contro nello stesso campionato”.