F.1, Vettel: “Pronto ad aiutare Schumacher jr”. Mick replica: “Tutto torna…”

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha annunciato di voler aiutare Mick Schumacher che si prepara al debutto in F1 la prossima stagione con la Haas. Il pilota della Ferrari ha anche parlato della relazione con il figlio di Michael che otto anni dopo sta raccogliendo il testimone del padre. Anche Sebastian Vettel è stato particolarmente soddisfatto della notizia dell’approdo nel grande Circus di Mick. Vettel ha avuto solo parole di elogio per il giovane pilota. “Mick è un ragazzo eccezionale e andiamo molto d’accordo. Non è sicuramente un passo facile passare dalla F2 alla F1, ma io ci sono. Se ha bisogno di aiuto o vuole qualche consiglio ci sarò sempre”, ha sottolineato il 33enne della Ferrari. Mick Schumacher ha detto: “Penso che quello che mio padre fosse per Sebastian, Sebastian lo è per me”. Sembra che una nuova stretta amicizia in Formula 1 possa svilupparsi.