F1, ciclone Norris: scoppia a ridere e “contagia” Hamilton e Ricciardo

Lando Norris è uno dei volti nuovi della Formula 1. Il pilota inglese della McLaren-Renault si è distinto in pista con sorpassi strepitosi e fuori dai circuiti per il suo carattere spigliato e solare. Nel corso dell’ultima conferenza stampa, prima del Gran Premio di casa, a Silverstone, il ragazzo classe 1999 ha fatto divertire i presenti a modo suo. A Lewis Hamilton è stato chiesto come mai non venisse apprezzato fuori dall’Inghilterra a differenza di Nigel Mansell: “Sarà per i baffi”, ha risposto prontamente il campione del mondo. Norris ha aggiunto: “Nemmeno io riesco a farmeli crescere”. Il tutto tra le risate di un divertito Daniel Ricciardo. Poi, quando la calma sembrava essere tornata padrona, ecco la crisi di Lando, colto da un’inarrestabile riderella. Una reazione divenuta “contagiosa”, al punto da far sorridere anche gli altri piloti presenti, da Hamilton a Ricciardo. Insomma, il GP di Gran Bretagna sembra essere iniziato con il buonumore.