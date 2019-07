F1, GP di Gran Bretagna: Bottas precede Hamilton, Leclerc ottimo 3°

Valtteri Bottas non molla. Il pilota finlandese conquista la pole position con un impressionante 1’25″093, interrompendo la sequenza di quattro partenze dal palo consecutive realizzate da Lewis Hamilton. Stavolta il campione del mondo deve accontentarsi della seconda posizione per soli 6 millesimi, alle spalle del compagno di squadra. La Mercedes monopolizza la prima fila a dimostrazione della netta superiorità esibita finora. Sorprende Charles Leclerc, che all’ultimo giro utile piazza un tempo notevole, a soli 79 millesimi dalla pole position. La Ferrari può sperare in lui per la gara, mentre Sebastian Vettel chiude sesto, preceduto dalle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly. Sorprende una volta di più l’ottimo Lando Norris su McLaren. Le Alfa Romeo chiudono la loro qualifica in Q2: Antonio Giovinazzi è undicesimo, Kimi Raikkonen dodicesimo.