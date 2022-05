F1 GP Monaco a Perez poi Sainz e Verstappen. Leclerc quarto ma polemico

La strategia della Ferrari ha frenato Leclerc che era al comando

Vittoria di Sergio Perez nel GP di Monaco, prima in assoluto a Montecarlo del pilota la terza in carriera. Dietro la Red Bull il ferrarista Carlos Sainz poi Max Verstappen e quarto Charles Leclerc beffato prima dello stop per gli incidente a Schumacher dalla strategia della scuderia della Rossa al cambio gomme. Molto polemico il pilota numero 16 della Ferrari.