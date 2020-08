F1 Gp Spagna, pole per Hamilton. Nono Leclerc

In Spagna Lewis Hamilton conquista la pole position, (92.ma in carriera) davanti al compagno di scuderia Bottas poi dietro sul podio delle qualifiche Verstappen.

I RISULTATI

Fuori dalle prime tre posizioni sono arrivati Perez, Stroll e Albon, rispettivamente in quarta, quinta e sesta posizione. Nona posizione per Leclerc, preceduto in settima e ottava posizione da Sainz e Norris. Decimo Gasly, seguito dall’undicesimo Vettel, che riesce a mettersi alle spalle Kvyat, Ricciardo e Raikkonen, che occuperanno in ordine la dodicesima, tredicesima e quattordicesima posizione. Ultimo da ventesimo l’italiano Antonio Giovinazzi.