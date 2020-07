F1 GP Stiria, pole sotto la pioggia di Hamilton. Ferrari dietro

Tanta pioggia in Austria che ha condizionato la prestazione dei piloti durante le qualifiche sul circuito di Zeltweg. Alla fine miglior tempo del campione del Mondo Lewis Hamilton che conquista la pole (numero 89) davanti a Verstappen, Sainz e Bottas. Dietro le Ferrari con Vettel al decimo posto davanti a Leclerc. In Q2 c’è la clamorosa eliminazione del monegasco, che con la sua Ferrari non è riuscito a passare il taglio, restando escluso al pari di Russell, Stroll, Kvyat e Magnussen.