F1, Leclerc da urlo: “La gara più emozionante della mia carriera!”

Charles Leclerc ha infiammato la corsa del GP di Gran Bretagna con sorpassi e prodezze clamorose. Il giovane pilota della Ferrari chiude al terzo posto dietro al vincitore Lewis Hamilton e a Valtteri Bottas e si gode il gran momento: “Probabilmente è stata la gara che mi sono goduto di più in tutta la mia carriera in F1. È grandioso chiudere al terzo posto. Oggi è stata davvero molto difficile, i primi due stint non sono andati come volevamo. Con la gomma dura eravamo molto forti, ma purtroppo con la Safety Car abbiamo perso un po’ di posizioni e non è stato eccezionale per noi. L’ultima gara mi ha aperto gli occhi per certi versi, perché mi ha mostrato quanta strada possiamo fare ed è bello per la F1 avere queste battaglie al limite. Sono molto contento che questa gara sia andata così”.