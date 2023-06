Fatti interessanti sui cavalli, sulle corse e sulle scommesse ippiche online

Eohippus è l'antenato dei cavalli moderni e rappresenta un anello importante nell'evoluzione di questi animali. Nel corso del tempo, con il mutare delle condizioni climatiche e dei cambiamenti ambientali, il cavallo ha subito notevoli cambiamenti evolutivi che hanno portato alla nascita di specie più grandi.

I cavalli sono animali sacri in molte culture

Il cavallo è un animale sacro nella cultura di molte nazionalità in tutto il mondo, ma soprattutto in questo senso si distinguono i nativi del Nord Africa e del Medio Oriente. In queste regioni, l'animale è considerato un simbolo di forza, bellezza, libertà e nobiltà. I cavalli svolgono un ruolo importante nelle tradizioni e nelle cerimonie delle comunità locali, oltre che nella loro vita quotidiana.

In Australia, i cavalli sono comparsi abbastanza di recente

I cavalli selvatici non esistevano in questo continente fino all'arrivo dei coloni europei in Australia nel XVIII secolo. Gli animali furono introdotti in Australia come bestiame e veicoli durante il periodo della colonizzazione. Le condizioni favorevoli e l'assenza di predatori permisero alla popolazione di espandersi in natura. Oggi i cavalli selvatici, che sono essenzialmente discendenti dei cavalli domestici, danno un grande contributo allo sviluppo dell'ecosistema australiano.

Alcuni trovano una relazione tra i dati esterni degli animali e il loro temperamento.

Alcune culture hanno idee proprie sul rapporto tra il colore del cavallo e il suo temperamento. Ad esempio, alcune nazionalità ritengono che il vestito rosso sia associato all'ardore e all'energia, il nero alla rabbia e all'aggressività, il bianco alla flemmaticità e alla lentezza.

Facciamo subito una riserva: queste convinzioni non hanno alcuna conferma scientifica. Il carattere e il temperamento di un cavallo dipendono da molti fattori, come la genetica, l'educazione, l'esperienza, l'addestramento e le condizioni di detenzione. Ogni cavallo è un individuo con tratti caratteriali unici.

La velocità dei cavalli può superare i 70 km/h.

Di solito, i cavalli si muovono a una velocità media di 15-18 km/h. Tuttavia, nelle gare possono raggiungere una velocità impressionante, fino a 60 km/h. Un impressionante record di velocità tra tutte le razze di cavalli domestici, pari a 69,69 km/h, è stato stabilito nel 1945 a Città del Messico e appartiene a uno stallone purosangue di nome Beach Rackit. Per molti decenni, nessun animale è riuscito a superare questa cifra. Tuttavia, alle corse negli Stati Uniti del 2008, il cavallo Winning Brew ha dimostrato una velocità di 70,76 km/h.

La velocità alle corse non è l'unico fattore preso in considerazione per valutare il successo di uno stallone. Anche la resistenza, la tecnica di corsa, la capacità di superare gli ostacoli e altri fattori giocano un ruolo importante. Gli indicatori possono variare notevolmente a seconda del tipo di copertura, del grado di stanchezza fisica dell'animale, di quanto il fantino migliori le sue capacità.