Federica Pellegrini racconta: “Prima notte senza febbre, non avevo gusto e olfatto”

Federica Pellegrini continua la sua convalescenza dopo aver contratto il Coronavirus. La nuotatrice italiana ha raccontato ai suoi followers su Instagram le sue sensazioni: “Ciao a tutti, inizia il mio quarto giorno di quarantena, stanotte è stata la prima che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho avuto febbre. Però ieri è stata la giornata più tosta perché ho avuto mal di testa tutto il giorno e febbre a 37.4 senza poter prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto e poi l’olfatto. Non sento gusti e odori e ieri ero tutta rotta, era come avere un peso sullo sterno incredibile. Ora questo peso è andato un po’ via, si è alleviato, ma ho la spina dorsale a pezzi perché sono sdraiata tutto il tempo e stando in piedi mi stanco velocemente. Però dai, se il buongiorno si vede dal mattino… Speriamo bene”.