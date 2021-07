Federica Pellegrini settima nei 200 e ritiro: “È stato un viaggio incredibile…”

La Divina saluta e ringrazia dopo il settimo posto nella sua ultima gara della carriera

Ultime bracciate vissute col sorriso e raccontate poi in tv e via social con evidente emozione: "È stato un viaggio incredibile...bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!! Ho preso a pugni il mondo (anche me stessa a volte) per tanto tempo, per tanti anni, lottando sempre fino all’ultimo centimetro di acqua disponibile!!! Sono felice veramente felice oggi!!", ha scritto Federica Pellegrini.