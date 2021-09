Federica Pellegrini: “Sono pronta a diventare mamma”

La campionessa adesso pensa a mettere su famiglia

La pluricampionessa di nuoto Federica Pellegrini ha confessato il desiderio di diventare mamma. “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”. La nuotatrice azzurra lo ha rivelato a Verissimo nella prima puntata del programma della brava conduttrice Toffanin. “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”, spiega, parlando per la prima volta in tv dopo l’addio al nuoto annunciato al termine di Tokyo 2020.