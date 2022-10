Federsci, Flavio Roda rieletto presidente. Il nuovo Consiglio Federale

Flavio Roda è stato rieletto alla presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali nel corso dell’Assemblea Federale Ordinaria Elettiva tenutasi all’Hangar Bicocca di Milano. Nato a Lizzano in Belvedere (Bo) il 22 agosto 1948 e residente a Vidiciatico (Bo), tesserato per lo Sci Club Val Carlina, Roda ha ottenuto 50144 voti, pari al 57,62%, contro i 25219 voti di Stefano Maldifassi, pari al 28,98%, i 7121 voti di Angelo Dalpez, pari all’8,18% e i 3972 voti di Alessandro Falez, pari al 4,56%, mentre Giacomo Bisconti si è ritirato.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia e le tante persone che mi hanno dato fiducia – ha detto Roda al termine -. Cercheremo di non ripetere gli errori del passato, con il nuovo Consiglio Federale ci metteremo subito al lavoro per tenere buono quanto è funzionato e migliorare ciò che non è andato bene. Dovremo mantenere competitivo lo standard dell’alto livello e nello stesso tempo sostenere fortemente il territorio dove c’è maggiore urgenza, a cominciare da alcuni progetti interessanti che stiamo realizzando in collaborazione con il Ministero del Turismo”.