Ferrari, Leclerc: “Hamilton più competitivo e non potevo fare molto di più”

Redazione ITASportPress

La Scuderia Ferrari lascia Silverstone a testa alta. Su una pista che sulla carta non era congeniale alle caratteristiche della SF21 è arrivato il miglior bottino di punti della stagione grazie al secondo posto di Charles e al sesto di Carlos.

Grinta e passo. Il primo podio dell’anno di Charles - il tredicesimo della sua carriera - è arrivato al termine di una gara condotta quasi sempre al comando, preso nel primo giro approfittando del contatto fra Verstappen e Hamilton. Soprattutto nella prima parte, disputata con le gomme Medium, Charles ha dimostrato un passo molto buono, riuscendo a tenere a distanza di sicurezza Hamilton fino al pit-stop. La situazione è cambiata sulle Hard, con Hamilton che ha alzato il ritmo e, a tre giri dalla fine, è riuscito a superare il ferrarista. Ovvio il dispiacere per Charles per una vittoria sfuggita a pochi giri dalla fine ma rimane la soddisfazione per una bellissima prestazione, confermata anche dai tifosi che lo hanno votato on-line “Driver of the Day”.

Rimonta frustrata. Buona la prova di Carlos, che in due giorni è stato protagonista di due belle rimonte. Anche per lo spagnolo il passo con le Medium è stato competitivo, tanto che era riuscito a guadagnarsi la posizione su Ricciardo grazie ad uno stint più lungo e veloce di quello dell’australiano: purtroppo, un problema tecnico al momento del pit-stop gli ha fatto perdere tanto tempo e si è ritrovato alle spalle dellla vettura numero 3. Lo spagnolo ha rapidamente ripreso Ricciardo ma, senza la necessaria velocità di punta, è stato impossibile superarlo, rendendo frustrante la parte conclusiva della gara.

Ultima prima della pausa. Il Mondiale di Formula 1 ora si ferma per una settimana: si torna in pista l’1 agosto nel Gran Premio di Ungheria all’Hungaroring, alle porte di Budapest.

Charles Leclerc #16

"Mi è sfuggita la vittoria negli ultimi giri. Sono deluso, ma in questi casi bisogna concentrarci sugli aspetti positivi. È stata una gara impegnativa. Nel primo stint, ho dovuto fare alcuni cambi sul volante per gestire i tagli del motore. Dopodichè, ho fatto quello che dovevo. Sono riuscito ad allungare sui miei inseguitori e a condurre la gara praticamente fino alla fine. Purtroppo Lewis era più competitivo sulle Hard. Sapevo che aveva più ritmo mentre si avvicinava, e onestamente non potevo fare molto di più. Di contro, siamo stati i più veloci sulle Medium, cosa che non ci aspettavamo. È stato impressionante. Sulle Hard avevamo meno vantaggio, ma abbiamo comunque mantentuto un ottimo passo. Sono molto orgoglioso di come abbiamo lavorato, e il team è stato davvero speciale. Ci siamo guadagnati il podio, ci saremmo meritati una vittoria e continueremo a spingere per coglierla alla prima occasione."

Carlos Sainz #55

"Di sicuro non è stata la migliore delle gare possibili, ma in generale quello di oggi è davvero un ottimo risultato per il team, con tante cose positive da portare a casa. La macchina era forte e aveva un buon bilanciamento, segno che tutto il lavoro che abbiamo fatto sul setup sta dando i suoi frutti. Entrambe le partenze sono state buone e mi hanno permesso di lottare con Ricciardo. Passarlo in pista però era davvero difficile. Avevo aria sporca in curva, quindi non potevo avvicinarmi abbastanza, e nei rettilinei ci mancava velocità di punti. Dopo il suo pit stop, in aria pulita ero davvero veloce e sono riuscito a fare virtualmente l’overcut su di lui prima di fermarmi anche io. Purtroppo il pit stop è stato lento. Il team quest’anno ha fatto sempre ottimi pit stop, sono cose che capitano. Ho fatto del mio meglio per sorpassare la McLaren nel secondo stint, ma abbiamo avuto lo stesso problema del primo, e così ho chiuso sesto. Bravissimo Charles, che è quasi riuscito a portare a casa una vittoria! Questa gara ci dà buone sensazioni per l’Ungheria e per la seconda parte della stagione. Continuiamo a spingere."

Matteo Binotto, Team Principal

"È positivo il bilancio di questo Gran Premio, non tanto per il risultato finale quanto per i progressi che abbiamo fatto come squadra. Dopo la gara in Francia c’è stata una buona reazione di tutto il gruppo. Sappiamo bene che non è ancora abbastanza per lottare stabilmente per le prime posizioni – ci sono due vetture che sono più veloci di noi – ma è importante lavorare nella giusta direzione. Charles è stato autore di una gara fantastica, così come lo era stata la sua prestazione già venerdì e sabato. Capisco il suo dispiacere perché fa male perdere una vittoria a pochi chilometri dall’arrivo ma deve essere contento di quello che ha fatto vedere in questi tre giorni. Carlos ha disputato una prova molto solida: peccato che il problema tecnico alla pistola in occasione della sua sosta gli abbia fatto perdere almeno una posizione nell’ordine d’arrivo. Ora concentriamoci sulla prossima gara, in Ungheria. Su una pista molto diversa da questa vogliamo confermare i progressi che si sono visti negli ultimi Gran Premi."