Ferrari, Leclerc: “Ho fiducia nelle nostre possibilità di recuperare terreno”

Il pilota della Rossa giudica la sua prova dopo le qualifiche sul circuito di Zeltweg

Obiettivo gara. Come sempre, le somme di un Gran Premio vanno tirare la domenica dopo la bandiera a scacchi. Sul Gran Premio di Stiria, che scatterà domani alle 15, pende un concreto rischio di pioggia, il che introdurrebbe una variabile in più rispetto a quelle tradizionali. Per Charles Leclerc l’obiettivo sarà raccogliere il massimo numero di punti possibile, cercando di mettere a frutto il lavoro fatto ieri sul comportamento degli pneumatici sulla lunga distanza. Non sarà per niente facile e si cercherà di sfruttare ogni possibilità, inclusa quella di poter puntare su due strategie diverse, visto che con Carlos si potrà scegliere liberamente la mescola con cui iniziare la gara.

Charles Leclerc: "Una settima posizione non è il massimo ma è in linea con le aspettative. Il nostro passo sulla distanza ieri è stato buono e abbiamo preferito non cambiare troppo il set-up per inseguire un miglior risultato in qualifica. È la gara che conta e se confermeremo quanto abbiamo visto finora ho fiducia nelle nostre possibilità di recuperare terreno e portare a casa un discreto bottino di punti. Sono soddisfatto del mio giro perché sono riuscito a fare esattamente quello che avevo in mente, senza commettere errori. Specialmente in Q1 è stato complicato guidare perché c’era molto traffico mentre in Q3 abbiamo deciso di montare le gomme nuove prima degli altri piloti in pista per cercare di avere strada libera. Fin qui in questo fine settimana abbiamo lavorato bene. Ci prepareremo nel migliore dei modi per domani e speriamo di fare una bella gara".