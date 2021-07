Ferrari, Leclerc: “L’Hungaroring non è una delle mie piste preferite”

Nel prossimo weekend si correrà il GP d'Ungheria di Formula 1

Pista particolare. Charles ha subito precisato l’obiettivo del weekend: “Direi che l’Hungaroring non è una delle mie piste preferite, perché i sorpassi sono difficili e il minimo errore penalizza pesantemente il tempo sul giro dal momento che la lunghezza è di poco superiore ai quattro chilometri. Però dovrebbe essere adatta alla nostra vettura e quindi spero che potremo essere al vertice del gruppo di centro”. Il monegasco ha poi tracciato un bilancio della prima metà della stagione, sia a proposito del lavoro svolto sulla vettura che per quanto riguarda l’affiatamento con il nuovo compagno di squadra: “Credo sia evidente che sono stati fatti grandi progressi rispetto allo scorso anno – ha affermato – e di questo va dato atto a tutta la squadra, in pista come a Maranello. Carlos e io abbiamo contribuito lavorando in maniera affiatata tra noi per aiutare a far crescere la SF21 in tutte le aree. Siamo entrambi molto competitivi e cerchiamo di batterci a vicenda, ma sempre nell’interesse del team”.

Verso la pausa estiva. A Carlos l’Hungaroring non dispiace: “È impegnativa per le temperature che possono essere molto elevate e anche dal punto di vista dell’assetto non è facile trovare subito il bilanciamento ideale, perché inizialmente l’asfalto è molto sporco e migliora moltissimo man mano che le vetture girano”. Lo spagnolo vuole una domenica positiva prima della pausa: “Credo che ci siano le condizioni per andare in vacanza sereni, perché dovremmo poter lottare al vertice del gruppo di centro e, magari, ambire anche ad una posizione sul podio se ci dovesse essere una gara movimentata. Sarà molto importante non sbagliare nulla perché come al solito i valori in campo saranno molto serrati”. Infine anche a Carlos è stato chiesto un parere sulla prima metà della sua stagione con la Scuderia: “Sono soddisfatto di come è andata fin qui. Tra qualifica, pit stop, gara, gestione gomme e sorpassi, da parte mia c'è stato un progresso molto buono rispetto alla prima gara. Sono fiducioso che nella seconda parte della stagione si potrà vedere un Carlos più costante e nel complesso ancora migliore”.