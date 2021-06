Ferrari, Leclerc: “Mia gara dal sapore agrodolce”

Il commento del pilota della Ferrari dopo il primo dei due GP sulla pista di Zeltweg

La Ferrari ha chiuso la prima delle due gare previste in Austria, il Gran Premio di Stiria, con un sesto e un settimo posto, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Un risultato discreto, frutto di un’ottima prestazione dei due piloti e di una SF21 che ha mostrato di avere un passo superiore rispetto a quello dei diretti avversari. Ciò ha consentito ad entrambi di essere protagonisti di una bella rimonta: Charles dal fondo del gruppo cui era stato relegato dopo il contatto con Gasly poco dopo la partenza. Il pilota di Montecarlo ha diviso più o meno a metà la sua gara: 36 giri fatti con gomme Hard, 33 con le Medium. Il monegasco ha arricchito la sua rimonta con ben undici sorpassi che gli sono valsi il riconoscimento di “Driver of the Day”.

Questa l'analisi di Charles Leclerc: "Questa gara ha un sapore un po’ agrodolce perché l’incidente al primo giro ci ha impedito di portare a casa un risultato migliore. D’altro canto, direi che a partire dal secondo giro questa è stata una delle mie migliori corse in Formula 1. La vettura era piacevole da guidare e avevamo un buon passo gara così sono riuscito in una bella rimonta, cercando di sfruttare ogni opportunità. A livello di performance, credo che oggi siamo stati in grado di estrarre dalla vettura tutto il potenziale e questo dimostra quanto lavoro sia stato fatto dalla squadra, in particolare nell’ultima settimana. Ora dobbiamo analizzare con la massima attenzione questo weekend per capire tutte le sue dinamiche e provare a fare ancora meglio domenica prossima, ancora su questa pista".