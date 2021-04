Ferrari, Leclerc: “Siamo abbastanza competitivi”

Il giudizio del pilota della Rossa dopo le libere 2

Redazione ITASportPress

La Scuderia Ferrari Mission Winnow ha completato senza intoppi il programma del venerdì di prove libere del Gran Premio del Portogallo in programma domenica all’Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. Domani le qualifiche sono in programma alle ore 16, precedute alle 13 dall’ultima sessione di libere. Il 18° Gran Premio del Portogallo valido per il Mondiale prenderà il via alle 16 di domenica.

Charles Leclerc #16

"È stato un buon inizio di weekend. Oggi guidare è stato proprio divertente poiché la pista era scivolosa e resa ancora più insidiosa dal vento. A me piace quando ci sono queste condizioni, perché si gira sempre al limite. Nella seconda sessione, in particolare, c’erano molte raffiche in pista. Abbiamo completato il programma di giornata e mi pare che siamo abbastanza competitivi. Sul giro secco mi sono sentito particolarmente a mio agio, mentre sul passo credo ci sia ancora del lavoro da fare. Direi che è l’ambito nel quale dobbiamo migliorare. Anche questa volta le vetture sono molto vicine fra loro e in qualifica come in gara potrà fare la differenza chi commetterà meno errori. Spero che ci attenda un weekend positivo come è stata questa prima giornata."

Carlos Sainz #55

"Un altro venerdì molto positivo, un’altra giornata per fare esperienza sulla macchina. Oggi ho guidato in condizioni molto diverse rispetto alle prime due gare, ed è quello che serve per continuare a imparare. In Bahrain e a Imola c’era molto grip mentre qui a Portimao è piuttosto scivoloso, e in più oggi c’era parecchio vento. Mi piace quando devo cercare aderenza dove non c’è, comunque! Mi sono divertito a correre qui, l’anno scorso. Sono totalmente focalizzato sulle qualifiche di domani. A Imola abbiamo visto che non serve comparare i nostri tempi del venerdì con quelli delle altre squadre. Credo che la chiave del weekend sia lavorare sulle gomme, perché oggi abbiamo avuto tempi simili sulle Soft e sulle Medium. Dobbiamo capire come reagisce la vettura con le varie mescole, come scaldare le gomme nella maniera ideale e valutare il momento migliore per centrare il giro veloce. Al lavoro per domani, dunque. Vamos!"