Ferrari, Leclerc: “Speriamo di aver smesso di soffrire”

Sta per iniziare la sua seconda stagione alla guida della Ferrari, Charles Leclerc. Il pilota di Monaco ha parlato oggi condividendo il suo pensiero sulla stagione nuova: “Speriamo di aver smesso di soffrire – ha affermato Leclerc -. Abbiamo lavorato tanto, stiamo facendo lunghissime riunioni dall’inizio dell’anno e sappiamo che c’è tanto lavoro e ci sono tante cose positive in questa macchina, ma le risposte le darà la pista. Felice se avremo migliorato rispetto al 2020 – ha detto in diretta a Sky Sport24 – Abbiamo lavorato tanto, spero si veda anche in pista. Ci sono limitazioni, non potevamo fare una rivoluzione. Spero che la performance sarà migliore, di quanto però non possiamo saperlo fino a quando non sarà in pista. Carlos è un gran lavoratore: sono convinto che ripoteremo insieme la squadra al top. Speriamo di avere la possibilità di vedere i tifosi in pista al più presto e grazie per il sostegno nei momenti difficili”.