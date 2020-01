Ferrari, nuova Rossa svelata l’11 febbraio. Evento in diretta ecco come seguirlo

Tra pochissimo si alzerà il sipario sulla nuova monoposto Ferrari, nome probabile SF2020. L’appuntamento è per l’11 febbraio a Reggio Emilia al Teatro Municipale, oggi intitolato a Romolo Valli, il borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli. Top secret sulla rossa che parteciperà al Mondiale di F1 2020 ma filtrano alcune indiscrezioni sulle novità della monoposto di Vettel e Leclerc. L’obiettivo principale è volto alla ricerca di una maggiore deportanza della monoposto: per arrivarci sono state riprogettate le sospensioni, per ottenere più aderenza soprattutto in curva, ma anche tanta reattività nei cambi di direzione stretti. Anche la power unit sarà rivista seguendo la razionalizzazione ottimale della collocazione delle componenti interne per ridurre ulteriormente gli ingombri e favorire affidabilità e aerodinamica. Il sipario si alzerà alle 18.30 in diretta streaming in tutto il mondo. La settimana successiva la monoposto volerà a Barcellona e il 15 marzo esordirà in Australia.