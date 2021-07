Ferrari, prove libere: venerdì ricco di sfumature tutte da decifrare

Sono state due ore libere particolarmente intense quelle andate in scena oggi sul circuito di Spielberg

Redazione ITASportPress

Giorno di prove libere oggi sul circuito di Spielberg, dove si svolge il Gran Premio d’Austria nel weekend. Nella prima sessione entrambi i piloti hanno iniziato a girare con pneumatici di mescola Hard ma presto sono passati a testare la gomma prototipo. Poi il lavoro si è spostato sulla valutazione della mescola Soft, la C5 di Pirelli, che non era disponibile a Spielberg nella gara precedente. Charles e Carlos hanno percorso 33 giri ciascuno ottenendo due migliori tempi molto simili che sono valsi la seconda e la terza posizione in classifica: 1’05”409 per il monegasco e 1’05”431 per lo spagnolo. Nel pomeriggio si è aggiunta la variabile della pioggia a complicare un po’ i piani. La squadra ha come di consueto portato avanti anche la preparazione della vettura per la gara mandando in pista Sainz e Leclerc con mescole e carichi di carburante differenti. Per i due un totale di 70 giri – 37 con lo spagnolo e 33 con il monegasco – e tempi non significativi, 1’05”620 per Carlos, 1’05”708 per Charles, ottenuti proprio nella fase in cui la pista non era al meglio a causa di un po’ di pioggerellina.

Charles Leclerc #16

"È stata una giornata impegnativa, perché avevamo di fronte un programma di lavoro davvero intenso. C’è ancora da lavorare su molti aspetti e per questo non credo che il nostro risultato, specie in FP2, sia rappresentativo. Dobbiamo migliorare l’assetto della vettura, specialmente al posteriore, ed è quello che cercheremo di fare per domani. Abbiamo provato il compound C5 per la prima volta su questa pista ma non siamo stati in grado di estrarne il massimo potenziale. Guardando al nostro passo gara direi che è in linea con quello della settimana scorsa mentre sul giro secco non abbiamo ancora trovato quello che manca per farci fare un passo avanti. C’è tanto lavoro da fare e sono convinto che domani sia ancora possibile conquistare una buona posizione in griglia."

Carlos Sainz #55

"È stata una giornata interessante. Siamo scesi in pista con una macchina molto simile a quella della scorsa settimana ma le sensazioni che abbiamo avuto sono state totalmente diverse, a causa del vento e delle diverse condizioni della pista. Abbiamo sperimentato diverse cose senza focalizzarci sui tempi, perché il nostro obiettivo principale era massimizzare il tempo disponibile, provando vari assetti e cercando di comprendere al meglio sia le gomme per Silverstone sia la mescola Soft che non era stata usata la settimana scorsa."