Ferrari, Sainz: “Gran passo della Rossa a Monaco”

Lo spagnolo oggi sul podio per la prima volta con la Ferrari

Il secondo posto del ferrarista Carlos Sainz nel GP di Montecarlo fa sorridere i tifosi della Rossa. Questa l'analisi del pilota spagnolo: "Primo podio in Ferrari, e a Monaco per giunta: è una sensazione incredibile che non scorderò mai! Eravamo consapevoli ci potevamo giocare uno dei tre gradini, perché oggi avevamo un gran passo, e abbiamo gestito perfettamente la gara. Un po’ di amaro rimane, tuttavia. Mi dispiace davvero per Charles e per l'intero team. Tutti quanti, qui in circuito e a casa a Maranello, ce la stiamo mettendo tutta per essere competitivi e tornare a lottare per i primi posti. È stato davvero un peccato non poter combattere con due macchine. Dal mio punto di vista, sono naturalmente felicissimo con il secondo posto di oggi, perché era il massimo a cui potevamo aspirare considerata la posizione di partenza. Ci manca ancora l’ultimo tassello, quello a cui tutti aspiriamo, ma se continuiamo a spingere così ci arriveremo presto! Forza Ferrari!"