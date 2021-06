Ferrari, Sainz: “Qualifiche non positive ma il weekend non è finito sabato”

Lo spagnolo non è soddisfatto dopo le qualifiche sulla pista austriaca

Carlos Sainz: " Non è stata una giornata positiva. Avevamo faticato sul giro secco già ieri e quindi oggi non ci aspettavamo dei miracoli. Non qualificarsi nelle prime dieci posizioni non è certo ideale ma su un circuito così breve e con valori così ravvicinati bisogna essere perfetti in tutti e tre i settori e io ho un po’ sofferto nel secondo. Rimane la parziale consolazione di poter scegliere la mescola con cui partire, un’opportunità che dovremo cercare di sfruttare al meglio. Ieri sulla distanza sembravamo avere un buon passo quindi spero di poter ottenere un buon piazzamento. Il weekend non è finito oggi pomeriggio: combatteremo fino all’ultimo giro per ottenere il miglior risultato possibile ".

Laurent Mekies, Racing Director: "È stato un sabato difficile, come del resto ci aspettavamo. Rispetto a quanto si era visto fino ad oggi al sabato, non siamo riusciti a confermare il consueto livello di prestazione sul giro secco. Abbiamo affrontato questo Gran Premio in maniera leggermente diversa rispetto al solito, cercando di lavorare soprattutto in funzione della gara, visti i problemi accusati la settimana scorsa in Francia. Non è un’attenuante, perché non penso che avremmo potuto far molto meglio di così, considerata la prestazione di alcuni dei nostri principali avversari, ma è un fattore da tenere presente nella valutazione del risultato odierno. Per quello che si è visto ieri il passo sulla lunga distanza non era male, rispetto ai nostri avversari diretti: cercheremo di confermarlo domani pomeriggio. Ogni giornata di questa stagione costituisce un’opportunità per migliorarci e per costruire una squadra più forte e quella di oggi non fa eccezione: è un’esperienza in più da sfruttare, a breve e a lungo termine".