Ferrari, Vettel chiude l’avventura sulla monoposto rossa cantando Azzurro

Ultima volta sulla Ferrari oggi per il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Ad Abu Dhabi gara anonima ma questa Rossa ormai ha smesso di correre. Il tedesco ha chiuso la sua avventura sulla monoposto della scuderia di Maranello intonando le tonalità della celebre Azzurro di Adriano Celentano.: “Voi siete la squadra rossa, appassionati, non vi arrenderete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sento che la vostra magia è una sensazione straordinaria. Ragazzi vi ringrazio, mi mancherete. Un saluto a tutti voi a Maranello, meritate una menzione qui. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio. Auguro di essere felice ma ancor di più di essere in salute. Grazie”.“Oggi non ho voglia di parlare della gara – ha esordito Seb ai microfoni di Sky Sport alla fine della corsa degli Emirati Arabi, visibilmente emozionato – ma dei miei sei anni con la Ferrari, che per me sono stati speciali”.