Ferrari, Vettel: “Mia ultima gara sarà emozionante”

Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via dal 12° e 13° posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi che partirà domani alle 17.10 locali sul circuito di Yas Marina, ultimo appuntamento della stagione 2020.

Q1. Sia Charles che Sebastian hanno superato senza troppi problemi la prima fase della qualifica: entrambi hanno effettuato due tentativi con gomma Soft passando il turno rispettivamente con il terzo tempo Charles (1’35”881) e con il 12° Seb (1’36”655).

Q2. Il tedesco, alla sua ultima qualifica con la Scuderia, è stato tuttavia eliminato in Q2. Seb prima ha ottenuto il tempo di 1’36”898 con gomma Medium, migliorato in 1’36”631 con la mescola Soft. Purtroppo però questa prestazione non è stata sufficiente a permettergli di superare il taglio. Il tedesco si è dunque qualificato 13°. Charles invece è riuscito ad accedere all’ultima fase con un ottimo 1’35”932 ottenuto con pneumatici Medium, il che gli permetterà di prendere il via con questa mescola.

Q3. Nei 12 minuti del Q3 tutti i dieci piloti qualificati sono scesi in pista con due treni di gomme Soft nuove. Charles nel primo tentativo ha ottenuto 1’36”248 portando il suo tempo nel secondo giro lanciato fino a 1’36”065. Allo sventolare della bandiera a scacchi il monegasco si è trovato al nono posto della graduatoria, tuttavia, per effetto della penalizzazione di tre posti in griglia ricevuta dopo l’incidente al primo giro del Gran Premio di Sakhir, sarà costretto a schierarsi alla partenza dalla piazzola numero 12.

Charles Leclerc #16

“Non sono molto contento di come è andata oggi. Anche se il tempo in Q1 è stato buono e in Q2 con gomme Medium molto buono, in Q3 abbiamo perso il ritmo, soprattutto nell’ultimo settore e le cose non hanno funzionato. Sfortunatamente, domani dovremo pagare una penalità di tre posti in griglia, quindi il fatto che io parta con la Medium non farà molta differenza, poiché mi aspetto che le macchine intorno a me scelgano di prendere il via con quella stessa mescola o con la Hard.

A livello di passo gara siamo stati abbastanza competitivi in FP2 pur senza riuscire a completare dei buoni long run a causa della bandiera rossa. Credo dunque che il nostro ritmo domani non dovrebbe essere troppo male.

Sarà una gara difficile perché qui ad Abu Dhabi fa sempre molto caldo, quindi la gestione delle gomme sarà una fattore importante, anche più del solito. Voglio mantenere il sesto posto nel campionato piloti quindi per quest’ultima corsa stagionale cercherò di recuperare più posizioni possibile”.

Sebastian Vettel #5

“Ovviamente non è il massimo prendere il via della mia ultima gara con la squadra dalla tredicesima posizione. Il risultato di per sé è piuttosto deludente, anche se nel mio giro ero abbastanza soddisfatto della mia performance. Forse riuscendo a mettere insieme il giro perfetto avrei potuto portare a casa il decimo posto ma fare di meglio sarebbe stato impossibile.

Il mio obiettivo per la gara di domani è semplicemente di dare tutto quello che ho, anche perché non ci aspetta una corsa facile.

Penso che sarà speciale essendo l’ultima, e me la voglio godere stando in mezzo ai ragazzi del box, agli ingegneri, a tutti quanti. Sarà emozionante”.

Laurent Mekies Direttore Sportivo

“È stata una qualifica abbastanza in linea con l’andamento della stagione ma che va analizzata con attenzione perché ci sono delle indicazioni comunque positive. Avevamo come principale obiettivo cercare di passare in Q3 con le Medium, in particolare con Charles che doveva minimizzare l’impatto della penalità ricevuta nella gara precedente.

Grazie ad un bellissimo giro, Charles è riuscito a superare il turno ma poi non è riuscito a ritrovare lo stesso feeling con le Soft che aveva avuto in Q1, dov’era stato fra i migliori. Un peccato perché abbiamo visto tante volte quest’anno come a centro gruppo ci sia molto equilibrio e basta poco per essere davanti o dietro: otto giorni fa a Sakhir eravamo stati noi ad essere i leader di questo gruppo di vetture, oggi ci ritroviamo nel mezzo. Sebastian, purtroppo, non è riuscito a far meglio della tredicesima posizione.

Il circuito di Yas Marina è sempre risultato ostico per la nostra vettura, in particolare il terzo settore, quello più lento: oggi invece siamo stati fra i più veloci, il che ci dà delle indicazioni interessanti per il futuro. Domani ci attende una gara come sempre difficile e serrata, con tante vetture che saranno in lotta fra loro, visto che le differenze di prestazione sono nell’ordine di pochi decimi.”