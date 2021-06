Futsal, Final Four scudetto: Meta Catania prima finalista

Impresa degli etnei che hanno ribaltato gara 1

La Meta Catania è la prima finalista per lo scudetto avendo ribaltato gara 1. Gli etnei hanno battuto con il punteggio di 5-3 la Came Dosson dopo i tempi supplementari. L’avvio troppo soft della Came e il rock della Meta producono subito un gol che riporta in parità l’aggregate della prima semi del PalaPizza. Carmelo Musumeci infila il compagno di squadra con l’Italfutsal Pietrangelo, beffandolo con una conclusione da posizione defilata. Un palo per parte in mezzo alla supremazia rossazzurra, prima Juan Fran poi Rossetti. Al 13’18” la Came combina una signora frittata: Pietrangelo, già ammonito, si fa espellere per tocco di mano fuori area con conseguente quinto fallo, come se non bastasse per i trevigiani sugli sviluppi della punizione dal limite Baisel pesca il 2-0, battendo il neo entrato Ditano. Sylvio Rocha non può fare altro che inserire il quinto di movimento. Cambiano i protagonisti, prima Murilo poi Ugherani, non il risultato all’intervallo: 2-0. Nella ripresa la Came è più propositiva, ma incassa altre due reti a stretto giro di posta: una ripartenza concretizzata da Venancio Baldasso, uno sfortunato autogol di Belsito. Nuovo 5vs4 per Sylvio Rocha, nuova partita. Murilo Schiochet e Ugherani rimettono tutto in discussione, un mancino pazzesco di Dener vale il 4-3 di una palpitante semifinale, che si deve decidere ai supplementari, visto il successo di misura della Came in gara-1. Rossetti va vicinissimo al 4-4, Grippi si immola e salva sulla linea. Ma la maledizione dei portieri colpisce ancora i trevigiani: un intervento scomposto fuori area di Ditano viene giudicato da rosso, in superiorità numerica la Meta Catania trova il gol che serviva per la storica finale: Josiko supera il giovane Ronzani, il 5-3 fa esplodere di gioia i rossazzurri.