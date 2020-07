Formula 1, rubati e ritrovati i i cimeli di Ayrton Senna: arrestati i responsabili

Un collezionista privato, nel corso degli anni ha messo da parte una serie di cimeli di Ayrton Senna, tenendo tutti questi ‘beni’ del suo idolo all’interno della sua seconda abitazione. L’11 luglio, però, è avvenuto il furto della merce tenuta dall’appassionato di Formula 1.

IL FURTO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il valore dei cimeli rubati è di circa 300.000 €, e venivano utilizzati a fin di bene: infatti il proprietario è un collaboratore dell’istituto Ayrton Senna che lavora in Brasile per i bambini poveri, e al fine di sostenere tale associazione venivano organizzate mostre benefiche per la raccolta fondi. I carabinieri, hanno individuato gli autori del furto e recuperato l’intera refurtiva. Durante i rilievi, i militari hanno visto sopraggiungere da una strada sterrata a fari spenti una macchina identica a quella inizialmente descritta dai testimoni. I carabinieri sono andati così incontro all’auto dei sospettati che, per sfuggire all’arresto, si sono dati alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati fermati. Fortunatamente la collezione di cimeli è stata ritrovata a Canelli, ed è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due uomini: si tratta di un 30enne di Manduria (Taranto) e di un 32enne di Rivoli nel Torinese. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire il possibile canale di riciclaggio della preziosa merce, interamente restituita al proprietario.