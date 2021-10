Ganna esulta: ritrovate in Romania le bici rubate a Roubaix

La polizia di Vrancea, nell'ambito di un'operazione antidroga, ha rinvenuto le preziose biciclette da pista e da strada

Una buona notizia arriva dalla Romania per i ciclisti azzurri. Come riporta raisport.rai.it, sono state ritrovate in Romania le bici rubate alle squadre nazionali di pista lo scorso 23 ottobre a Roubaix. La polizia di Vrancea, nell'ambito di un'operazione antidroga, ha rinvenuto le preziose biciclette da pista e da strada sottratte agli azzurri in occasione dei Campionati del Mondo: 22 in totale, per un valore di circa mezzo milione di euro. Tra queste anche le bici dorate consegnate pochi giorni prima della trasferta francese.