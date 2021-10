Ganna: “Tornateci le biciclette rubate”

Per Ganna, protagonista dell’oro nell’inseguimento a squadre, il danno è principalmente morale.

«Non è tanto per il valore del mezzo in sé, ma quello che ci hanno tolto. Materiale che per quanto potrà essere sostituito non sarà mai lo stesso, non saranno quelle biciclette che hanno vinto un’Olimpiade e un Mondiale». Il campione di ciclismo su pista Filippo Ganna commenta così su Instagram e Twitter il furto delle 20 biciclette della nazionale italiana che ai Mondiali di Roubaix ha conquistato finora 8 medaglie.