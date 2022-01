Gigante femminile, Hector vince a Plan de Corones. Quarta la Brignone

Prossimo appuntamento con il gigante femminile di Coppa del mondo il 5-6 Marzo sulla pista svizzera di Lenzerheide, dopo l’attesissimo appuntamento di Pechino 2022.

Federica Brignone si è fermata ai piedi del podio nel gigante femminile di Coppa del mondo in programma sulle nevi italiane di Kronplatz. La trentunenne carabiniera valdostana ha messo in scena una splendida seconda manche sulla “Erta” di San Vigilio, affrontando i dossi con i tempi giusti e facendo la differenza sul ripido. Il suo tempo finale è stato di 2’04”20, a soli 5 centesimi dal terzo posto occupato dalla francese Tessa Worley, accarezzando così il primo podio stagionale in gigante.

Settima posizione finale per l’altra azzurra in gara Marta Bassino. La quasi ventiseienne di Borgo San Dalmazzo ha terminato a 99 centesimi dalla leader svedese, in una pista che in passato le aveva regalato soddisfazioni con ben tre podi. Non erano riuscite ad accedere alla seconda manche Karoline Pichler 38esima, Roberta Midali 39esima, Roberta Melesi 42esima e Vivien Insam 43esima. Out nella prima run Ilaria Ghisalberti.