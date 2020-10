L’ottava tappa del Giro d’Italia 2020 va al britannico Alex Dowsett. Il cronoman della Israel Start-Up Nation conquista la vittoria sul traguardo di Vieste con un’accelerazione nei chilometri finali. Per lui è la seconda vittoria in carriera al Giro. Secondo posto amaro per Salvatore Puccio (Ineos), davanti a Matthew Holmes (Lotto). Joao Almeida resta in maglia rosa.